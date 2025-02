Manutenzione delle strade rurali. Interrogazione della minoranza

Il gruppo consiliare di minoranza "Recanati Insieme", composto dall’ex sindaco Antonio Bravi e da Stefano Petrella, ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore ai lavori pubblici per comprendere come l’amministrazione intende affrontare la questione della manutenzione delle strade rurali e vicinali tenendo conto che il territorio recanatese è tra i più vasti della Provincia e presenta una rete di strade rurali molto estesa e caratterizzata in buona parte da strade non asfaltate. "Si sa – si legge nell’interrogazione – che il Comune ha difficoltà con le proprie risorse a realizzare con puntualità ed efficacia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per le strade che sarebbero necessari avendo anche stanziato risorse finanziare inferiori a quelle degli anni precedenti". A questo si aggiunga il fatto che "una parte importante delle strade rurali sono catalogate come vicinali con conseguente difficoltà per il Comune, anche dal punto di vista normativo, a eseguire interventi importanti e risolutivi senza il coinvolgimento dei residenti". Su questo fronte "Recanati Insieme" ricorda che "l’Area Tecnica negli anni precedenti aveva avviato un’attività di ricognizione delle strade vicinali allo scopo di arrivare alla costituzione di consorzi con i soggetti privati sull’esempio di altri Comuni, dove tale esperienza ha portato a risultati soddisfacenti", ma ancora non è stato concretizzato nulla.

Antonio Tubaldi