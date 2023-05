Manutenzione e pulizia, confermato il servizio al circolo ricreativo

Anche per il biennio 2023-2024 la manutenzione e la pulizia del verde pubblico IV Marine verrà dal Comune affidata al circolo ricreativo IV Marine. La convenzione prevede anche la gestione della casetta in legno. Il contributo annuo che verrà corrisposto è di 6.100 euro. La scelta di esternalizzare il servizio dipende ancora una volta dall’insufficienza di personale comunale da distaccare alla pulizia ordinaria di quello spazio che dal 2020 è stato affidato al circolo IV Marine. Anche i locali dell’ex mattatoio, nel rione Fontanelle, sono stati confermati, in comodato d’uso gratuito per 5 anni, all’Associazione nazionale carabinieri, all’Associazione nazionale bersaglieri, all’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (le tre coprono il 45% delle spese dei consumi per le utenze) e all’Associazione nazionale finanziari d’Italia (25%). Il 30% invece in capo all’amministrazione.