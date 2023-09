"Manutenzione e pulizia dei sottopassi stradali e pedonali a Civitanova"

Operazioni di pulizia, di manutenzione e gestione dei 12 impianti di sollevamento a servizio dei sottopassi stradali e pedonali, dei 120 chilometri di rete di raccolta e convogliamento che si snodano sul territorio cittadino, delle 12.000 caditoie stradali e 4.500 chiusini di ispezione della fognatura per le acque bianche.

L’amministrazione comunale non ha risorse interne e si affida ai privati per garantire il servizio, importante anche ai fini della sicurezza in caso si dovessero verificare forti piogge. Sarà appaltato alla ditta Nicolai Srl di Civitanova, per un importo di 14.812 euro.