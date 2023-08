Manutenzione insufficiente nelle toilette di Recanati in zona stazione

I bagni pubblici posti nell’area della stazione dei pullman e dei bus di linea della città di Recanati, sotto la scalinata che porta ai giardini pubblici, difettano da tempo di manutenzione rendendoli pressoché inutilizzabili. Delle due toilette, una è riservata ai disabili, mentre l’altra manca del bottone di scarico per cui o la gente evita di servirsene o, se si accorge in ritardo, lascia il bagno sporco. A questo punto qualcuno dovrà prendere pure una decisone, ovvero o chiudere il servizio per questioni igieniche e sanitarie, o provvedere subito a riparare il guasto. Con la carenza dei bagni comunali in città sarebbe consigliabile la seconda soluzione se non si vuole caricare sulle spalle dei baristi l’onere di alleviare le necessità dei turisti.