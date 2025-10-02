Manutenzione lungo la Fermana. Stop a buche e fessurazioni

Disco verde per i lavori di manutenzione per migliorare la viabilità lungo la strada provinciale 46 Fermana, nel tratto ricadente all’interno del territorio di Monte San Giusto. È stato infatti approvato da parte della Provincia il progetto esecutivo: si concretizzerà in un intervento di risanamento che ammonta complessivamente a 150mila euro, e interesserà la zona della rotatoria che si trova all’ingresso della frazione di Villa San Filippo, vicino al confine con Trodica di Morrovalle.

"Il risanamento del tratto di strada si rende necessario per eliminare situazioni di pericolo, per far sì che l’area sia sicura e il traffico più fluido – ha sottolineato il presidente della Provincia Sandro Parcaroli –. La strada, infatti, presenta consistenti avvallamenti e fessurazioni dovute anche alle radici dei pini, che creano gravi situazioni di pericolo per gli utenti e i residenti della zona".

L’opera, nel suo cronoprogramma, prevede diverse fasi, a partire dalla fresatura della pavimentazione esistente in modo da rimuovere lo strato superficiale degradato della pavimentazione, eliminando fessurazioni, deformazioni e altri difetti. Il lavori proseguiranno con la stesura di uno strato di geomembrana, specifica per migliorare le caratteristiche meccaniche della pavimentazione, distribuendo meglio i carichi, prevenendo quindi la propagazione di nuove fessurazioni dallo strato sottostante e impedendo l’infiltrazione di acqua nella fondazione stradale. Ultimo passaggio sarà la stesa di uno strato di asfalto di circa tre centimetri. Nei tratti che saranno coinvolti nell’intervento, infine, si eseguirà il rifacimento della segnaletica orizzontale ed è prevista anche l’eventuale sostituzione della segnaletica verticale rovinata.