Manutenzione strade, in caso di emergenze interverrà l’azienda G.C.

L’area lavori pubblici del Comune di Tolentino ha la necessità di affidare, per situazioni di carattere emergenziale, la manutenzione straordinaria delle strade comunali, urbane ed extraurbane, per garantire la sicurezza per chi ne usufruisce. Questo perché il personale dipendente dell’area "non è in grado di ottemperare a tutte le manutenzioni da effettuare, stante la diminuzione delle unità operative", spiega il Comune. Così è scattato l’affidamento all’operatore economico G.C. di Ciccioli Giuliano (con sede a Tolentino), per situazioni di carattere emergenziale di lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, urbane ed extraurbane. Il Comune ha impegnato la somma complessiva di 6.039 euro (iva inclusa).