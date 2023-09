Manutenzione straordinaria per 17 strade vicinali

Via libera a diversi progetti per la manutenzione straordinaria delle strade vicinali nel territorio di Corridonia. Due professionisti, un agronomo ed una geometra, hanno classificato una serie di arterie rurali da coinvolgere in un’opera ad ampio respiro che verrà presentata al fine di accedere ai fondi messi a disposizione da un bando della Regione. "Nei giorni scorsi sono stati approvati in giunta diciassette progetti di manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli - per un importo complessivo di quasi due milioni e quattrocento mila euro finalizzati alla partecipazione al Bando Programma di sviluppo rurale 2014-2022 inerente alla viabilità rurale nelle aree cratere sisma 2016 - ha precisato -. Rappresenta una grande opportunità in quanto prevede la copertura del 70% dell’intervento mentre il restante 30% viene suddiviso in parti uguali tra i frontisti e l’ente". Le strade che rientrano nel progetto sono: Mogliano, Casciano, Colbuccaro, Paterno, Monte San Pietrangeli II Tronco, Ripa Cardeto, Casciano, Mosè Perella, Fonte Brecce, Bore Chienti, Fiastra, Monte Cavallo, Fermoni, Monte San Giusto, Cigliano, Fonte Barile e Massaccio.

Diego Pierluigi