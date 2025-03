Manzi: Bernini sospenda accreditamento della Link

"La proposta formativa della Link Campus University per le Marche evidenzia criticità strutturali in relazione ai parametri di docenza qualificata e alle dotazioni infrastrutturali necessarie". Lo dichiara Irene Manzi, deputata marchigiana del Pd e capogruppo in commissione istruzione, annunciando un’interrogazione al Ministero dell’Università e della Ricerca. L’ateneo privato ha e chiesto e ottenuto il parere favorevole della Regione per aprire corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria a Macerata , Fano e Ascoli ma l’autorizzazione è di competenza del ministero. "In questi mesi - aggiunge Manzi - sono state espresse forti e fondate perplessità in merito all’inserimento dell’ateneo privato. Ho chiesto alla Ministra Bernini se in ragione delle tante criticità emerse non ritenga di sospendere l’accreditamento dei corsi della Link per un periodo di 48 mesi al fine di valutare adeguatamente gli impatti della riforma del numero chiuso".