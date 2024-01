Manzi e il caso Sgarbi: "Da Sangiuliano un silenzio imbarazzante"

"Il silenzio del ministro Sangiuliano, che non ha proferito parola nel corso del dibattito su un provvedimento che porta la sua firma, è la conferma che la sua presenza in aula alla Camera era dovuta solo a coprire gli imbarazzi sul caso Sgarbi, dal momento che il sottosegretario ancora detiene la delega alla sicurezza del patrimonio culturale italiano". Così commenta l’onorevole Pd Irene Manzi la seduta della Camera, nella quale si è discusso il disegno di legge sull’inasprimento delle sanzioni per chi distrugge, disperde, deteriora, deturpa, imbratta o usa in modo illecito beni culturali o paesaggistici.

Alla discussione era presente Sangiuliano, al quale è stata fatta presente la questione relativa al sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, attualmente indagato per esportazione illecita di opere d’arte e riciclaggio di beni culturali, e titolare della delega alla tutela dei beni culturali. "La situazione è surreale – continua Manzi (nella foto) – e sta compromettendo la reputazione italiana nella tutela e salvaguardia dei beni culturali".