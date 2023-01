Manzi (Pd) in campo per Camerino "Il carcere non va fatto a Macerata"

"Il nuovo carcere? Camerino ha diritto di riaverlo. Il ministero della giustizia deve pronunciarsi subito con chiarezza". La deputata del Pd Irene Manzi ha depositato un’interrogazione, per superare l’attuale fase di "incomprensibile incertezza". "Nel marzo scorso – spiega – il ministro della giustizia ha disposto la restituzione della vecchia struttura carceraria inagibile all’Agenzia del demanio, in ragione delle interlocuzioni in corso con l’amministrazione comunale di Camerino per l’istituzione di un nuovo istituto. Tuttavia, la cronaca locale recente ha riportato la proposta del garante regionale Giulianelli, di costruire, senza alcuna interlocuzione con i territori coinvolti, un nuovo carcere a Macerata: la città non ha da tempo una struttura carceraria e non ha individuato sedi ove poterla localizzare. Lo sviluppo e la crescita di Macerata non si legano alla costruzione di una struttura carceraria, mentre sarebbe grave sottrarre l’istituto a un territorio danneggiato dal sisma e in cerca di rinascita e, contestualmente, privarlo di una parte dei fondi per la ricostruzione. Camerino avrebbe pieno diritto a veder ripristinata la situazione precedente con la costruzione di un nuovo carcere e, in tal senso, è stata già da tempo individuata l’area interessata dalla costruzione. Mi aspetto chiarezza da parte del ministero rispetto ai tempi di realizzazione per la costruzione della nuova struttura a Camerino".