Manzi (Pd) sul caso degli accorpamenti : "La Regione penalizza studenti e famiglie"

"Tra dimensionamento e tagli degli organici, la Regione penalizza studenti e famiglie". A bacchettare Palazzo Raffaello sul fronte scuola è la deputata del Pd Irene Manzi. Nei giorni scorsi la giunta regionale, nel rispetto delle ordinanze cautelari del Tar, ha integrato la delibera sulla programmazione della rete scolastica 2025/26. Il Tar aveva infatti accolto la richiesta di sospensiva da parte dei Comuni della delibera che stabiliva l’accorpamento dell’Ic De Magistris di Caldarola con l’omnicomprensivo Leopardi-Frau di Sarnano e dell’Ic di Colmurano con l’omnicomprensivo Gentili-Tortoreto di San Ginesio. E aveva chiesto alla Regione di effettuare un approfondito riesame, alla luce dei motivi del ricorso. "La Regione non si ferma – spiega la deputata –, continua ad andare avanti senza ravvedimenti rispetto a un dimensionamento che taglia autonomie scolastiche, mette in seria difficoltà tante realtà territoriali e incide negativamente sull’accessibilità ai servizi da parte delle famiglie. Eppure l’ordinanza del tribunale amministrativo poteva essere un’opportunità per avviare un dialogo reale e costruttivo con le comunità locali". Manzi passa quindi ai tagli agli organici previsti dalla legge di bilancio: "Per il prossimo anno saranno tagliate a livello nazionale 5.700 cattedre. La risposta della destra all’inverno demografico è tagliare in modo lineare. Una scelta che vuol dire 150 cattedre in meno a livello regionale. Una decisione che rischia di penalizzare territori già fragili come le aree interne".