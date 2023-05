Manzi su cultura e scuola: "Ridotte risorse fondamentali"

Ruolo della cultura e della scuola nella società è stato il tema dell’incontro organizzato dal Pd di Civitanova. Presente Irene Manzi, capogruppo dei dem in commissione cultura e scuola alla Camera e responsabile istruzione nella segretaria nazionale Pd. La deputata ha posto l’accento sule azioni del governo Meloni. "Sono stati fatti tagli di risorse a servizi fondamentali, come nidi e scuole dell’infanzia – ha sottolineato Manzi –, messi a rischio i fondi del Pnrr, cancellati i ‘bonus cultura’ per tutti i neo diciottenni, per non parlare dell’autonomia differenziata, della riduzione dei presidi scolastici nelle aree interne e dell’occupazione delle istituzioni culturali e del servizio pubblico. Un disegno miope e provinciale che tradisce, nei fatti, i due settori fondamentali per lo sviluppo del Paese, quell’idea di ‘merito’ che il governo Meloni sostiene soltanto a parole". Ha interloquito anche la segretaria del Pd di Civitanova, Lidia Iezzi mettendo i evidenza il fatto che "è fondamentale che istruzione e cultura siano accessibili a tutti i livelli". Interventi da parte dei presenti: Agata Turchetti, Mirella Paglialunga, Gianni Mercuri, Linda Ribichini, Sonia Pirro, Marco Micucci, Alessandro Vallesi e Giulio Silenzi.