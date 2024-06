Map firma il meeting Cosnova

L’azienda Map Communication di Potenza Picena, attiva nella comunicazione da 46 anni, è stata scelta come partner per l’organizzazione del "Get Together", la convention internazionale allestita ogni anno dal gruppo tedesco Cosnova Beauty, leader nel settore del color cosmetics. Per il meeting è stata scelta Milano. "Abbiamo curato l’intera pianificazione della convention – spiega Antonella Mazzarella, Ceo e art director di Map –. La preparazione è stata impegnativa. Dieci persone del nostro team sono state presenti per cinque giorni per coordinare ogni momento. Si sono svolte oltre 20 riunioni e due eventi serali prestigiosi. L’hotel Nhow è stato riservato in esclusiva. L’impegno è stato notevole, ma il risultato è andato molto oltre le aspettative di tutti". Hanno partecipato oltre 250 ospiti tra sales manager, distributori, stakeholder e partner di Cosnova Beauty da ogni parte del mondo. Map ha messo in piedi anche due serate al Nhow Hotel e alla Terrazza Martini.