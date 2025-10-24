Mappa scolastica della provincia. Nuovi corsi e indirizzi cancellati. Ma il Tar potrebbe cambiare tutto

Riavere indietro l’autonomia perduta, attivazione di nuovi corsi, ma senza oneri aggiuntivi per le casse pubbliche, cancellazione di alcuni indirizzi precedentemente assegnati. Sono queste le tre direttrici lungo le quali si articola la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della provincia di Macerata per l’anno scolastico 2026-2027, approvata dal consiglio provinciale. Si tratta del cosiddetto "piano di dimensionamento" che – poi – sarà trasmesso alla Regione cui spetta la scelta definitiva. Ricordato che la nostra provincia negli ultimi due anni – 2024/2025 e 2025/2026 – ha pagato un prezzo salato, visto che tramite diversi accorpamenti degli istituti scolastici le dirigenze sono passate da 55 a 46 (abbiamo perso 9 presidi), quest’anno l’impatto dovrebbe essere contenuto, anche se la situazione presenta ancora diverse criticità. Il consiglio provinciale, infatti, ha preso atto, in relazione al ricorso al Tar Marche 145/2025, che i Comuni di Caldarola, Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona, hanno deliberato di ripristinare l’autonomia dell’Istituto Comprensivo "De Magistris" di Caldarola, accorpato all’Istituto omnicomprensivo Leopardi Frau di Sarnano; e allo stesso modo, in relazione al ricorso al Tar Marche 155/2025, che i Comuni di Colmurano, Urbisaglia e Loro Piceno ribadiscono la volontà di ripristinare l’autonomia dell’Istituto Comprensivo "Colmurano" di Colmurano, accorpato all’Istituto comprensivo "Gentili-Tortoreto" di San Ginesio o, in subordine e in extrema ratio, aggregare i rispettivi punti di erogazione all’Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Mogliano.

La partita è aperta perché i ricorsi (dei comuni di Caldarola e Colmurano) sono ancora pendenti al Tribunale amministrativo regionale: se saranno accolti la geografia delle scuole in provincia potrebbe di nuovo cambiare. Nello stesso Piano si prende anche atto della comunicata attivazione del Liceo linguistico Internazionale quadriennale sperimentale nella sede di San Ginesio dell’Istituto Omnicomprensivo "Gentili-Tortoreto", rilevando, però, che nello stesso plesso, è presente un indirizzo di studi autorizzato, ma non attivato. Nello stesso tempo si evidenzia che la comunicata attivazione di una sezione internazionale con curvatura in lingua cinese al liceo scientifico di Sarnano "non dovrà interferire con i programmati interventi di adeguamento sismico delle sedi degli indirizzi d’istruzione superiori di secondo grado di Sarnano e, comunque, senza oneri aggiuntivi di edilizia scolastica a carico della Provincia". Infine viene proposta la revoca di due indirizzi di studio già autorizzati, ma mai attivati per mancanza di iscritti: indirizzo servizi culturali e dello spettacolo, autorizzato dall’anno scolastico 2022/2023 all’Ipseoa "Varnelli" di Cingoli, e indirizzo liceo scientifico, autorizzato dal 2023/2024, nella sede di San Ginesio dell’Istituto Omnicomprensivo "Gentili-Tortoreto". Diverse scuole superiori hanno comunicato l’attivazione di curvature in autonomia didattica, di cui si è preso atto sempre – però - sottolineando che queste non possono comportare ulteriori e aggiuntivi oneri, diretti o indiretti, per la Provincia di Macerata, nella gestione dell’edilizia scolastica.