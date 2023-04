Mappatura della rete idrica nel cratere

"Le risorse idriche sono un patrimonio che deve essere tutelato. Per questa ragione, nell’ambito dei finanziamenti per la digitalizzazione del Fondo complementare sisma, sarà avviato un progetto di mappatura della rete idrica per monitorare il fenomeno della dispersione delle acque e le cause". A parlare è il commissario straordinario Guido Castelli. "L’intervento per la digitalizzazione, il monitoraggio e la creazione di una piattaforma apposita riguarda anche l’Aato 3 di Macerata – aggiunge –. C’è un accordo, di cui l’Aato 3 è capofila, con il presidente Alessandro Gentilucci che sarà chiamato, dopo aver approvato un protocollo d’intesa, a indicare i Comuni del cratere dove saranno monitorati i sottoservizi. In campo, per tutta la regione, ci sono in totale 20 milioni di euro; saranno distribuiti proporzionalmente in sinergia con le varie Aato (incluse Ascoli e Fermo). Saranno rilevati i sottoservizi, le reti idriche, e sarà creata una piattaforma che consentirà la gestione anche delle perdite, in un’ottica di contrasto alla dispersione idrica. Questo garantirà anche una più approfondita conoscenza del sottosuolo e del soprassuolo, attraverso il ricorso a procedure digitali". "Stare al passo con i tempi nelle sfide che abbiamo di fronte, come quella della digitalizzazione per quanto riguarda risorse idriche e difesa del suolo, è fondamentale per non perdere occasioni di sviluppo", aggiunge Gentilucci, anche lui presente al convegno organizzato a Roma dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale. Il presidente Aato rivolge un appello agli amministratori locali, chiedendo unità: "La politica deve trovare le chiavi per far fronte alle vulnerabilità che il nostro territorio, purtroppo, strutturalmente sconta. E dobbiamo farlo insieme, sfruttando le tecnologie più innovative per migliorare la gestione della risorsa idrica".