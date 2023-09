Maratona di incontri. Da Zeman alla Simeoni, il mondo dello sport a Overtime Festival

Sul palcoscenico di Overtime Festival (4-8 ottobre) sfileranno tra gli altri Zdenek Zeman, Dan Peterson, Sara Simeoni, Aldo Serena, Ciro Ferrara, Federico Buffa e Nino Frassica. "Lo sport e i suoi valori saranno ancora i protagonisti della manifestazione", ha detto il sindaco Sandro Parcaroli alla presentazione della 13ª edizione di Overtime, da un’idea di Pindaro Sports &Events. Michele Spagnuolo, presidente dell’associazione culturale Pindaro, ha spiegato che il tema di questa edizione è la passione per lo sport che spinge ad allenarsi con il sole o con la pioggia, a superare le difficoltà, a non arrendersi, a rialzarsi quando si cade.

Alle 19 di mercoledì 4 al Lauro Rossi l’allenatore Zdenek Zeman presenterà il libro "La bellezza non ha prezzo", assieme al coautore Andrea Di Caro. Alle 11 nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti si parlerà del libro "Bartali. Dalla giusta parte" con la partecipazione dell’illustratore Matteo Matteucci e di Gioia Bartali, nipote di Ginettaccio. Giovedì 5 riflettori sulla violenza di genere: ne parlerà alle 17.30 al teatro della Filarmonica la criminologa Roberta Bruzzone nel contesto di un appuntamento promosso dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune nell’ambito del progetto "Guardami negli occhi" per il contrasto alla violenza sulle donne. Marco Macina accompagnato da Matteo Selleri parlerà alle 18 in piazza della Libertà del libro "Marco Macina. Era il più forte di tutti" in cui racconterà la sua carriera calcistica sui generis; alle 19 in piazza della Libertà ci sarà Sara Simeoni, campionessa olimpionica di salto in alto ai Giochi di Mosca 1980, che racconterà la sua straordinaria avventura sportiva con il giornalista Rai Marco Franzelli e presenterà l’opera "Una vita in alto", vincitrice della 60ª edizione del Premio Bancarella Sport, all’appuntamento presenzierà anche Nazareno Rocchetti, ex fisioterapista della Nazionale di atletica; Dan Peterson, tra i volti più celebri della pallacanestro italiana, sarà il protagonista alle 21 al Teatro della Filarmonica con il volume "La mia Virtus" dove si parlerà della sua esperienza alla guida della squadra bolognese. Venerdì 6 parteciperà al Festival Manuela (Manù) Benelli, la più titolata giocatrice di pallavolo della storia italiana, che presenterà alle 17 in piazza Cesare Battisti il suo libro "Fuori dal corpo. La voglia e la forza di essere unici". Testimonieranno alle 18 alla Galleria Scipione la loro passione per il calcio Emanuele Ciabocco e Giovanni Pagliari, preparatore atletico e allenatore della Recanatese. Spazio a grandi protagonisti del passato sui campi di calcio: alle 19 in piazza Battisti ci sarà Aldo Serena, detentore del singolare primato di aver giocato i derby di Milano e di Torino con tutte le 4 maglie, presenterà la sua biografia "I miei colpi di testa"; alle 21.30, al Lauro Rossi, di scena Ciro Ferrara, difensore del Napoli e della Juve, che al Lauro Rossi dialogherà con il giornalista Pierluigi Pardo, ospite di Overtime. Sabato 7 alle 18 in piazza Cesare Battisti, lo storyteller Federico Buffa racconterà storie di passione sportiva di campioni celebri e meno. Alle 21.30 al Lauro Rossi ci sarà l’appuntamento con Nino Frassica, che presenterà il suo ultimo irriverente libro "Paola. Una storia vera".

Il festival terminerà domenica 8. Alle 10.30 agli Antichi Forni ci saranno Claudio Turchetto e Renzo Brando, ex giocatori della Maceratese, in un incontro moderato dall’avvocato Giancarlo Nascimbeni. Alle 17.30 sarà presentato il libro "I signori del doping. Il sistema sportivo corrotto contro Alex Schwazer", alla presenza dell’autore Sandro Donati, del docente Roberto Scendoni di Unimc. Durante la manifestazione ci saranno delle mostre: alla Galleria Antichi Forni Scatti e ritratti. La passione per lo sport. A.A.V.V. a cura del fotografo maceratese Massimo Zanconi. A completare il quadro Passione da indossare, esposizione di esclusive maglie da gioco a cura di Nicola Calzaretta alla Galleria Gaba in collaborazione con Accademia di belle arti. I ragazzi del Banca Macerata Rugby organizzeranno al campo da rugby Elia Longarini, la 7ª edizione del Memorial Elia Gaglione. Confermata la tradizionale sezione che guarda all’enogastronomia e alla sana alimentazione con Tipicità, Coop Adriatica 3.0, Istituto tecnico agrario Garibaldi, impreziosita dalla partecipazione della stella Michelin Pierpaolo Ferracuti del ristorante Retroscena.