Maratona in musica a San Lorenzo al Lago

Fiastra domani è pronta a celebrare la Festa della Repubblica a San Lorenzo al Lago. Dalle 12 fino a sera tanta musica: ricca la line up del concerto, che prevede l’apertura con Lta, nota rock band maceratese, a seguire Cristiana and the Bad Boys, altro gruppo maceratese che propone un ampio repertorio che punta più sul funk, per continuare, poi, con il rock dei Buck’s Boogie, fino all’apoteosi con la Gang, lo storico gruppo folk rock fondato dai fratelli di Filottrano Marino e Sandro Severini, che da oltre 40 anni calcano i palchi di tutta Italia con la loro musica. A concludere la serata ci sarà il dj set del maceratese Dj Nooz, che farà ballare tutti quanti saranno sul prato di San Lorenzo al Lago. Per tutta la giornata saranno presenti anche stand gastronomici e mercatini di artigianato.