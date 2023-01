"Marcello adesso gioca nel campo dell’eternità"

Tanta commozione e una chiesa del Preziosissimo Sangue stracolma di gente, ieri pomeriggio, per l’ultimo saluto all’ex calciatore professionista Marcello Riccetti, morto martedì sera, a 77 anni. Al funerale del giocatore che tra gli anni ‘60 e ‘70 aveva vestito anche le maglie di Anconitana, Avellino e Catania, tra la serie C e la serie B, erano presenti il sindaco Andrea Michelini, tanti vecchi calciatori e portorecanatesi che erano stati allenati, da ragazzi, proprio da lui. "Oggi siamo chiamati ad accompagnare Marcello nel campo dell’eternità – ha detto durante la messa don Luca Beccacece, rivolto ai nipotini Jacopo, Edoardo, Veronika e Gloria -. Un po’ come quando l’arbitro fa l’appello prima di una partita: lui risponderà Marcello e mostrerà il numero 10, che sempre indossava. La sua bravura da calciatore e da uomo ci illumini dalle tenebre. E’ stato un grande uomo, a testa alta nel campo, che si è lasciato amare dovunque ha giocato. Grazie per tutto quello che hai fatto, per la grande pazienza che hai mostrato con i ragazzi e per tutto il cuore che hai sempre messo". Trepidante è stato poi il ricordo letto, davanti a tutti i presenti, da parte della nuora Cinzia per conto dell’intera famiglia: "Tu non eri abituato a dire tante parole e lasciarti andare in discorsi retorici. Ma grazie per gli insegnamenti che ci hai dato nel saper amare e nell’essere amati, prima da parente e poi da allenatore e giocatore. I tuoi amici ci sono stati vicini in queste ore con tanti messaggi; i tuoi ragazzi del campo, come amavi chiamarli. Hai lasciato un insegnamento di vita fuori dalle regole del calcio, e tutti ti chiamavano ‘il mio mister’. Sei stato eccezionale, e ringraziamo Dio per l’esempio di vita che ci hai dato". Poi l’uscita del feretro dalla chiesa e un lungo applauso.

Proprio ieri, ha espresso cordoglio pure la dirigenza del Cupramontana Calcio, dove il portorecanatese militò negli anni ‘70, che ha voluto sottolineare "l’onore di aver avuto un calciatore e un uomo come Riccetti nelle proprie file". Idem l’Asd Leonzio 1909 (di Lentini, in Sicilia): "Di Riccetti, che della classe calcistica ne ha fatto sempre una prerogativa personale, si sono potuti apprezzare le sue doti di grande regista di qualità e spessore: testa alta e piedi delicati. Uno dei più forti centrocampisti che la Leonzio annovera nella sua lunga storia. Marcello non era solo un grande calciatore ma una persona perbene che verrà ricordato come un vero galantuomo".