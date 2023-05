"Marche, c’è da recuperare il terreno perso"

"L’economia marchigiana è più manifatturiera e risente maggiormente delle fasi di frenata, ma approfitta di più dei momenti di ripresa". È quanto dice l’economista maceratese Mario Baldassarri, presente al teatro Lauro Rossi in occasione dell’assemblea di Confindustria. "Negli ultimi anni – aggiunge – siamo diventati una regione di transizione che deve recuperare rispetto alla media nazionale così come l’Italia deve farlo rispetto alla media europea. In questo modo è possibile uscire da quella fase di transizione per tornare a essere quanto siamo stati all’incirca 10-12 anni fa, cioè motore di crescita per l’economia italiana". Le prospettive a livello nazionale fanno però ben sperare. "Le condizioni economiche italiane sono buone, ma il problema risale al passato". Ed ecco che Baldassarri approfondisce questo tema. "La Commissione europea – spiega – ha stimato sull’1,2% la crescita del nostro Paese che è lievemente superiore alla media europea (1,2%). Ritengo che questo dato sia una buona base d’appoggio, tuttavia il problema della nostra economia è di avere perso negli ultimi 22 anni il 20% di Pil rispetto alla media europea". E così occorre recuperare il terreno perduto, magari approfittando di questo momento favorevole per allungare il passo. "Ecco, per recuperare quel gap occorre avere una crescita più vicina al 3% e recuperare in tal modo in 10 anni quanto perso in 22. C’è così da dare un impulso su questa base positiva e va dato attraverso le riforme istituzionali".

l. mon.