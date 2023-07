Marche di miele", 4 consorzi apistici della regione si alleano per valorizzare il prodotto"

I quattro consorzi apistici della regione si sono alleati, dando vita al nuovo marchio "Marche di miele", per valorizzare il prodotto e difendere la biodiversità. Il Consorzio della provincia di Pesaro e Urbino con alla guida Frederic Oliva, della provincia di Ancona con Sergio Cocciarini, della provincia di Macerata con Alvaro Caramanti, delle province di Fermo e Ascoli con Giovanni Zucconi si sono uniti per "affermare un’identità territoriale per il miele marchigiano e valorizzarne l’unicità, in un periodo controverso, nel quale la produzione è totalmente compromessa a causa del maltempo e in cui si discute in Commissione europea la Direttiva miele", spiegano i promotori. Gli apicoltori si battono affinché in etichetta venga inserito l’obbligo di indicare ciascun paese d’origine e la rispettiva quota percentuale nelle miscele di miele, contro i "falsi" agroalimentari. Sottolineano come il miele abbia molte proprietà benefiche per la salute, tra cui quella antibatterica e antibiotica. "Il lancio del nuovo marchio – proseguono - avviene in un momento drammatico per l’apicoltura regionale e nazionale. Gli apicoltori delle Marche hanno da poco chiesto alla giunta regionale lo stato di calamità per il maltempo estremo. La produzione ha risentito di un’anomalia climatica: un inverno tra i più caldi della storia, una fredda primavera segnata da gelate e un maggio con vento e precipitazioni abbondanti, il più piovoso dal 1961. Ciò ha comportato un allungamento dell’attività degli alveari nel periodo autunnale e invernale e costretto gli apicoltori ad alimentare costantemente le api per evitare una moria diffusa per carenza di cibo. Le temperature sotto media hanno impedito il regolare volo delle api non consentendo loro di bottinare proprio nel periodo di fioritura più importante dell’anno, impedendo la produzione di miele primaverile (in particolare l’acacia). Tutto questo – concludono - ha determinato per quest’anno l’assenza totale di produzione di miele di acacia e di qualsiasi tipo di miele primaverile".