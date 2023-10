"Marche: porti e marine di Civitanova - Una guida turistica"

Civitanova ben figura nella guida "Marche: porti e marine", con il simbolico "Faro verde" del molo Nord ed il Conero sullo sfondo multicolor. Si narra, per sommi capi, la storia del porto per arrivare con belle foto recenti allo sviluppo del diportismo ed al "miracolo per i velisti".

Club Vela caposaldo. Passeggiando lungo i moli vengono ricordati il santo patrono San Marone e relativa processione in mare in agosto (che piace tanto ai turisti), i personaggi che vi sono nati o vissuti come Annibal Caro, Enrico Cecchetti e Sibilla Aleramo. Non mancano pagine relative all’arte, all’archeologia ed alla pittura, con il riferimento alla ricca collezione della Pinacoteca Moretti, con opere di Morandi, Guttuso, De Chirico e Ligabue. Completa il quadro una significativa intervista allo storico dell’arte Stefano Papetti (docente al Liceo Classico), che ha curato tante mostre per Civitanova ed è Direttore della pregevole Pinacoteca e dei Musei di Ascoli Piceno.

Ennio Ercoli