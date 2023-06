Marche Pride a Civitanova "Anche senza patrocini gridiamo la nostra libertà e basta discriminazioni"

di Barbara Palombi

Il Marche Pride è arrivato per la prima volta a Civitanova dove ieri pomeriggio c’è stato un corteo arcobaleno, organizzato da Arcigay e Agedo, per il quale erano stati annunciati cinquemila partecipanti. La sfilata è partita dal parcheggio antistante lo stadio per poi attraversare viale Vittorio Veneto e concludersi al Varco sul Mare. "Sono orgoglioso oggi di essere qui e aver portato la manifestazione nella mia città – ha dichiarato Matteo Marchegiani, organizzatore dell’iniziativa e segretario dell’Arcigay Ancona -, Civitanova è un punto strategico che si presta molto bene in termini di accessibilità, essendo prevalentemente pianeggiante e questo permette anche alle persone disabili di poter partecipare. Abbiamo collaborato con molte associazioni locali per l’organizzazione dell’iniziativa ricevendo una risposta positiva da parte della cittadinanza". Il Marche Pride non rappresenta soltanto la comunità Lgbtqia+ ma vuole essere un momento di condivisione e di riflessione aperto a tutti. L’amministrazione comunale civitanovese ha deciso di non dare il patrocinio alla manifestazione, atteggiamento condiviso anche da parte della Regione. "Ho incontrato il sindaco Fabrizio Ciarapica – spiega Marchegiani – e c’è stato un dialogo molto corretto nonostante le divergenze presenti. I patrocini negati non sono un problema, possiamo fare a meno di chi non ci sostiene e ci tengo a ringraziare invece i Comuni che hanno dimostrato pieno appoggio alla manifestazione". "La nostra iniziativa vuole essere innanzitutto un luogo in cui tutti possono esprimersi liberamente – ha aggiunto Mariacristina Mochi, presidente di Agedo Marche e del Marche Pride – ed in cui si parla di socialità tutelando i diritti di ogni persona e condannando ogni forma di violenza". "Abbiamo pensato a una manifestazione itinerante perché le Marche sono una regione al plurale – ha sottolineato Giacomo Galeotti presidente Arcigay di Pesaro e Urbino – e siamo fieri di avere questa opportunità. Siamo stati ad Ancona e Pesaro ed era importante data la complessità di questo periodo causata dai continui episodi di discriminazione che percorrono l’intero Paese". Cinzia Massetti, responsabile dei diritti della Cgil Marche, ha poi illustrato le grandi difficoltà della comunità Lgbtqia+ nel trovare lavoro presentando dati allarmanti. Il 68% denuncia di non trovare un impiego, l’80% dichiara di aver subito degli atti discriminatori sul luogo di lavoro, il 71,9% di aver subito almeno un episodio di violenza e il 33,3% di vivere in un ambiente lavorativo ostile. "Una delle tante questioni che animano il dibattito è sicuramente quella legata alla gestazione per altri - ha concluso Marchegiani – un tema su cui chiediamo la possibilità di confrontarsi. In molti paesi tra cui Spagna, Canada e Stati Uniti, esiste una normativa ben precisa al riguardo. Chiediamo che venga garantito il diritto all’autodeterminazione e che ogni persona abbia la possibilità di decidere liberamente cosa fare del proprio corpo".