Marche Pride incontra Ciarapica: giornata al via dalla sala Cecchetti

La sala Cecchetti della biblioteca Zavatti è stata concessa dal Comune agli organizzatori del Marche Pride, il patrocinio, a una settimana dall’appuntamento, ancora è in dubbio. Mercoledì mattina il sindaco Fabrizio Ciarapica ha incontrato il comitato promotore ed è rimasto soddisfatto dall’organizzazione, esprimendo felicità per il movimento che sabato prossimo si creerà in città grazie all’arrivo di almeno 5.000 persone per partecipare alla manifestazione culturale, colorata e inclusiva, dove verranno ribaditi i diritti del movimento LGBTQIA+ e di tutte le minoranze. Il programma, che verrà reso pubblico oggi, prevede una conferenza stampa alle 10.30 proprio nella sala Cecchetti, a cui seguirà la presentazione del progetto ’Welchome’ di cooperazione internazionale tra Italia e Albania, realizzato dall’Osservatorio di genere di Macerata in collaborazione con Arcigay comunitas Ancona e Streha center. Poi alle 17.30 la partenza dal piazzale antistante lo stadio (ritrovo alle 16.30), con arrivo intorno alle 18.45 al Varco sul Mare, dove si susseguiranno interventi fino alle 20, orario in cui inizierà il party alla Croce del sud. Il corteo passerà per viale Vittorio Veneto e ci saranno due carri, di cui uno della Cgil Marche. Tra le organizzazioni rientrano anche Agedo Marche, Arcigay Agorà, Teekanne Friendly, Gap Urbino e Uaar Ancona. Ora manca da capire solo se la sua giunta sia favorevole a dare il patrocinio. Sul sito marchepride.it sono cinque quelli riconosciuti a livello regionale, ovvero Comune di Pesaro, di Fermignano e di Fermo, oltre all’Ordine assistenti sociali Marche e al Garante regionale dei diritti della persona.

Nicholas Masetti