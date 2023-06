"Marche Pride, Vince Civitanova non ci sarà"

di Lorena Cellini

Vince Civitanova non parteciperà al Marche Pride, il Pd ci sarà: due modi di interpretare e vivere la manifestazione che sabato approda in città. L’amministrazione di Fabrizio Ciarapica non darà il patrocinio e non è una sorpresa visto che nel 2019 ha organizzato un convegno con il senatore Simone Pillon per promuovere il modello di famiglia tradizionale. A due giorni dalla sfilata esce allo scoperto Vince Civitanova, lista civica di centro destra, che diserterà "perché il Marche Pride pretende di far passare per legittime pratiche che in Italia sono vietate dalla legge, con specifico riferimento al cosiddetto utero in affitto". La risposta arriva da Lidia Iezzi, segretario cittadino del Pd e consigliere comunale Dem, che bolla la scelta di disertare il pride della componente civica del centro destra come "una scusa per giustificare una decisione che invece è nelle loro corde e nei loro ideali di destra omofoba". Al momento sono queste le uniche due componenti politiche cittadine che hanno preso apertamente posizione sul Marche Pride. Vince Civitanova premette "di rispettare le tante e diverse sensibilità che la compongono. Abbiamo sempre sostenuto la parità dei diritti politici, umani, sociali e civili. Condanniamo ogni forma di violenza, odio e discriminazione. Ciò che non possiamo accettare è che manifestazioni come il Marche Pride pretendano di far passare per legittime pratiche che in Italia sono vietate dalla legge, con specifico riferimento al cosiddetto utero in affitto, una mercificazione del corpo della donna. Per questo, non parteciperemo all’iniziativa". Il Pd parteciperà invece "e con convinzione – annuncia la Iezzi – perché il Pride è una festa di inclusione, di tutti, del rispetto e della libertà. Il Comune non patrocina e Vince Civitanova non partecipa nascondendosi dietro una scusa che riguarda una questione delicata quale quella dell’utero in affitto". "E’ solo – aggiunge – una scusa per giustificare una decisione che invece è nelle loro corde e nei loro ideali di destra. Una destra omofoba che rappresenta chi ha affossato una legge di civiltà come la legge Zan, che vige in tutta Europa, contro l’odio e le discriminazioni. Una destra che non vuole trascrivere i figli nati all’estero da coppie omogenitoriali, che discrimina e che vorrebbe riportarci nel medioevo. Il pride è una festa, la festa dell’inclusione e del rispetto".