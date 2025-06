"Marche ultime sulla salute mentale. La destra ha smantellato i servizi"

"Le Marche sono ultime in Italia nella classifica sulla salute mentale per la qualità dell’assistenza. È inaccettabile". Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione, commenta i dati pubblicati da Il Sole 24 Ore. "Ecco il risultato – aggiunge – di una giunta regionale che da anni non vede, non ascolta e non fa nulla. La salute mentale è stata cancellata dai piani sociosanitari, come se fosse un tema secondario. Dopo il Covid il disagio è esploso tra i giovani. Invece di potenziare i servizi, li hanno smantellati. Se stai male nelle Marche devi arrangiarti e se non puoi permetterti cure private resti indietro: un tema così delicato deve essere una priorità sociale. Serve tornare a investire nella rete territoriale, nei centri diurni, nella prevenzione. Basta propaganda – conclude il candidato governatore del centrosinistra – e basta spot sulla sanità, mentre la gente aspetta mesi per un colloquio. Le Marche devono cambiare".