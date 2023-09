Marchestorie fa il pieno grazie alla figura di Asciutti

In archivio, a Potenza Picena, l’edizione del 2023 del festival regionale dedicato agli antichi borghi, "Marchestorie", che si è svolto nei giorni scorsi. "Il festival ci chiede ogni anno di raccontarci e per farlo siamo spinti a riscoprire le nostre tradizioni, i nostri personaggi, le nostre storie – commenta con soddisfazione l’amministrazione comunale –. Stavolta abbiamo raccontato quella di Giuseppe Asciutti, professore e direttore per quarant’anni dell’antica Scuola d’Arte applicata all’Industria ‘Ambrogio della Robbia’, che ha preparato tanti giovani artigiani e artisti potentini. Abbiamo fatto conoscere, o ricordare, questa figura attraverso lo spettacolo ‘La vecchia scuola. Sulle orme del professor Asciutti’ scritto e diretto da Leonardo Accattoli, interpretato da Li Sfiguranti de Montesanto e prodotto dall’associazione culturale Aurora. Grazie a Marchestorie sono tornati alla luce i quadri dello storico professore, su gentile concessione del convento dei Frati Minori, che sono esposti alla sala Boccabianca: la mostra sarà visitabile tutti i weekend fino a fine ottobre. Tante altre iniziative, visite guidate, laboratori e letture per bambini, esposizioni e gustosi aperitivi hanno allietato queste tre giornate di festival".