MarcheStorie fa tappa a Muccia . Tre giorni di "Poesia per gioco"

Oggi, domani e dopodomani, dalle 16.30 alle 19.30 a Muccia scatta l’ora di "Poesia per gioco – Torneo Muzio Scevola" per MarcheStorie. Un torneo di tre giorni tra i cittadini dei rioni del borgo Muccia (Borgo, Colle e Castello) aperto a partecipanti di tutte le età con sfide in cui la poesia diventa il fulcro della gara: giochi, scioglilingua, indovinelli, un canzoniere in versi e la composizione di gruppo di una poesia da declamare a fine torneo. Il rione vincitore conquisterà il trofeo del Mancino, una scultura creata dall’associazione Art & Territory. Tante le attività collaterali, come "Gocce di memoria e distillati di poesia" a cura della Compagnia della Marca, recital poetico in musica con incursioni di attori e giovani performer e con la direzione artistica di Roberto Rossetti (tutte le sere alle 21.30 ai giardini pubblici di largo Fedeli). Il racconto, con le composizioni del poeta Enzo Fioretti, sarà legato al simbolismo dell’acqua. Da oggi a dopodomani, al centro polifunzionale dalle 16.30 alle 19.30, la mostra collettiva d’arte contemporanea "Riflessioni sull’acqua – La pittura è poesia muta". Previsto anche il laboratorio "Piccole gocce di poesia" in collaborazione con la scuola primaria E. De Amicis, un’esposizione di poesie scritte dagli alunni. Oggi e domani, alle 17.30 nella scuola elementare, Piero Piccioni, accompagnato un giorno dal pianista Alessandro Menichelli e l’altro dalla chitarra di Andrea Castagnari e dalla voce di Alessandra Rogante, proporrà poesie del ‘900 e dialettali marchigiane e romanesche. Domani alle 18.30 letture per i piccoli a cura dei volontari di "Nati per leggere" dell’associazione Stella. Per i grandi, letture targate Art & Territory con ospiti. Poi cibo e musica a cura della Pro Loco.