Marchigiani dell’anno, riconoscimenti a Tallei,. Silvestrini e Palanca

Ci sono anche rappresentanti del Maceratese tra i marchigiani che saranno premiati martedì in Senato. Dopodomani alle 17, nella sala capitolare si svolgerà infatti la cerimonia di assegnazione del "Picus del Ver Sacrum" agli insigniti della distinzione onorifica di "Marchigiano dell’anno". L’evento, giunto alla 39esima edizione, è patrocinato dal Senato, dalla Regione e dal Consiglio regionale. Il prestigioso premio è conferito annualmente dal Ce.S.Ma - Centro studi Marche "Giunchi" a marchigiani meritevoli in ambito scientifico, artistico, culturale e sociale.

Per l’anno 2024 saranno premiati: Luigia Carlucci Aiello, informatica - madre IA in Italia; gli imprenditori Battista Faraotti, Onelio Fratesi, Corinna Sperandini e Federico Steca, la soprano Rossella Marcantoni, l’attrice Lucia Mascino, il calciatore Massimo Palanca, il custode del Sacrario apostolico padre Bruno Silvestrini (foto) e il vice caporedattore Sky Tg24 Roberto Tallei. Al presidente del Parco nazionale dei Sibillini Andrea Spaterna sarà assegnato il premio marchigiano ad honorem (18esima edizione) e al presidente Amis Associazione marchigiani in spagna Silvia Giorgi il premio marchigiano nel mondo (decima edizione).