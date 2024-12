Marchiori e la città dei cantieri: "I disagi? Ci scusiamo con i cittadini. Un delitto non sfruttare i fondi"

di Lorenzo Monachesi"In questi quattro anni sono stati investiti su Macerata più di cento milioni di euro". È quanto dice Andrea Marchiori, assessore comunale ai Lavori pubblici, pensando ai tanti progetti realizzati o in corso di realizzazione a Macerata. "Il filo conduttore dei tanti interventi – spiega – è la rigenerazione urbana, cioè restituire alla città un patrimonio di immobili e di infrastrutture al passo con i nuovi tempi. Sono lavori che andranno a incidere sulla qualità della vita e non sono opere fini a stesse".

L’assessore indica quali sono i suoi fiori all’occhiello. "Penso che il sottopasso di via Roma – spiega – sia il simbolo di questa amministrazione, perché è un’opera attesa da tempo dai maceratesi. A me riempie di orgoglio il piano di abbattimento delle barriere architettoniche attraverso una serie di interventi, perché le strutture siano disponibili per chiunque". Il progetto di abbattimento tocca diversi luoghi. "Penso allo Sferisterio e ai suoi dintorni, è stato redatto un piano da architetti esperti per quanto riguarda l’accessibilità interna dell’arena. E poi ci siamo occupati di marciapiedi, sottopassi, alla Galleria del commercio abbiamo rifatto la pavimentazione e vi abbiamo installato l’ascensore".

L’altra faccia della medaglia dei tanti cantieri sono i disagi per i cittadini. "Ne siamo consapevoli e cerchiamo di contenerli, ma quando si interviene nella città sono una conseguenza perché gli operai devono lavorare in sicurezza, poi consideriamo i cantieri privati e quelli collegati alla ricostruzione post sisma. In corso ci sono tanti interventi che impattano sulla città. Sono però certo che i benefici che avremo tra un anno o un anno e mezzo compenseranno i disagi, che passeranno in secondo piano quando si vedrà una Macerata moderna, con infrastrutture finalmente all’altezza di un capoluogo".

Chissà, però, se adesso fischieranno le orecchie dell’assessore quando gli automobilisti saranno in fila o percorrere un grosso giro per dribblare i cantieri. "Capisco i disagi e ce ne scusiamo con i cittadini, però in questo momento sarebbe stato un delitto restituire questi fondi a Roma o a Bruxelles. Ritengo che il senso di responsabilità ci porta a prendere delle critiche, ma sono altresì convinto che i cittadini sapranno che è valsa la pena sacrificarsi per i benefici che avremo noi e i nostri figli". L’assessore dice che Macerata è vista da altri Comuni con invidia. "È così perché stiamo facendo davvero tanto essendo stati pronti a cogliere molte opportunità".

Ma il timore è che questi cantieri restino aperti a lungo. "È una lotta contro il tempo – prosegue l’assessore ai Lavori pubblici – perché dobbiamo obbligatoriamente rispettare le scadenze previste dal Pnrr. Per gli uffici è un periodo di superlavoro e il personale sta dando moltissimo ed è suo gran parte del merito". E altro bolle in pentola. "Ho presentato al Centro tennis – spiega Marchiori – il programma di investimenti per il 2025, quando con un investimento di 900mila euro si avranno un nuovo campo, si rifarà il centrale con la gradinata e tribune. Insomma – conclude l’assessore –, a Macerata le cose si fanno e se ci siamo abituati un po’ di merito lo abbiamo noi e naturalmente gli uffici".