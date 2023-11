Marcialonga del Verdicchio,: "Un bel momento per la vallata"

La sesta edizione della Marcialonga del Verdicchio di Matelica ha visto partecipare un’ottantina di persone di varia provenienza, alla scoperta dei sapori e dei paesaggi delle colline della Sinclinale Camerte attraverso i due itinerari da percorrere a piedi, rispettivamente di 11 e 13 chilometri, accompagnati da due guide escursioniste abilitate. Per ogni itinerario sono state quattro le tappe, di cui tre in cantine aderenti alla proposta e una generale in piazza Enrico Mattei, curata dal Foyer del Teatro. Nel percorso più breve è stato possibile assaggiare i migliori calici delle cantine Vini Gagliardi in via Merloni, Tenuta Cambrugiano delle Cantine Belisario in località Cambrugiano, Provima in via Raffaello, mentre nell’altro le degustazioni si sono tenute alla Tenuta Piani di Rustano, località nel comune di Castelraimondo, alla Tenuta Grimaldi, in località Terricoli, e all’agriturismo Casa Deimar in località Cecca. Molto soddisfatto l’assessore all’Agricoltura Denis Cingolani, che ha commentato: "Una bella domenica per la nostra vallata".

m. p.