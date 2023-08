Marcialonga, domenica la partenza da piazza Bracaccini: il via alle 9

Domenica ecco la 27esima marcialonga montefanese: il ritrovo è fissato per le 8 in piazza Bracaccini. La gara competitiva di 10,5 km (iscrizioni entro venerdì) prenderà avvio alle 9 in contemporanea a chi, invece, sceglierà di fare una passeggiata ludico-motoria di 4 o 10 km. Subito dopo partirà anche la nordik walking di 8 km. L’iniziativa è organizzata dalla Podistica di Montefano con il supporto dell’amministrazione comunale. Per tutti i partecipanti è previsto un premio.