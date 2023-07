Marciapiede beffa, cade una donna

Cade inciampando sul marciapiede ovest del lungomare sud. Brutta avventura per una bolognese, 58enne e originaria di Civitanova, tornata a casa per assistere un genitore. Nel pomeriggio di venerdì, mentre camminava tra via Mazzini e via Montegrappa, lastricato di mattonelle intorno alle quali si sono create profonde fessure, ha messo un piede tra uno degli avvallamenti ed è ruzzolata a terra. Una brutta caduta con conseguenze a zigomo, spalla, ginocchio e mano sinistra. Quel pezzo di marciapiede non è stato fatale solo a lei perché la manutenzione non viene effettuata da tempo.