Marciapiedi a ostacoli e strade pericolose. Lo denuncia il consigliere comunale Alessandro Marcolini (Partito democratico), che punta il dito sulla situazione di viale Indipendenza e del quartiere Colleverde. La segnalazione arriva dopo "l’ennesima protesta dei residenti del quartiere e degli utenti della strada – dice Marcolini –. Non ci si può esimere dal ricordare i molti solleciti, le segnalazioni e le proposte effettuate in consiglio comunale all’attenzione dell’attuale amministrazione. Lo stato di incuria e pericolo, evidenziati già in passato, stanno aumentando a dismisura".

Marcolini ammette come "bisogna riconoscere che alcune manutenzioni in zona, seppur ordinarie, siano state effettuate. Ma hanno riguardato solo alcuni spazi verdi, raggiungibili necessariamente percorrendo quei marciapiedi e quelle strade pericolose oggetto dell’ennesima protesta cittadina". Il consigliere ricorda le tre interrogazioni all’amministrazione Parcaroli sul tema, presentate da lui stesso a maggio 2021, luglio 2021 e dicembre 2023, con la richiesta anche della creazione di sgambatoi ad hoc per raggiungere con più comodità le zone verdi. Oltre a queste, anche un ordine del giorno nel 2022 relativo alla manutenzione del campetto di calcio di viale Indipendenza – approvato con emendamento riguardante la manutenzione di tutti gli impianti cittadini destinati ad attività sportivo-ludico-ricreativa –, un’altra interrogazione relativa alla manutenzione di viale dell’Indipendenza/Montalbano/Sasso d’Italia a febbraio 2023, e infine una mozione, a settembre 2022, per interventi di sicurezza stradale di viale Indipendenza, visti i numerosi incidenti anche mortali. "I vari interventi che ho presentato in tema di sicurezza, viabilità e cura del verde sono caduti nel dimenticatoio o rigettati – tuona il consigliere –. Oppure sono stati approvati dall’amministrazione, ma senza dare poi seguito a quanto promesso, come il campo di calcetto di viale Indipendenza che ora, in stato di abbandono, funge da sgambatoio per cani".

L’urgenza, secondo Marcolini, "è tutelare gli utenti della strada della zona, mettendo in sicurezza subito i marciapiedi e viale Indipendenza, proprio per scongiurare i pericoli da tutti assiduamente denunciati". In merito ai rischi legati "alla cosa in custodia e quindi alla responsabilità del custode del bene – conclude – in caso di eventuali danneggiamenti come cadute a causa delle buche, danni alle auto in sosta sotto rami secchi, difficilmente le eventuali richieste risarcitorie potranno essere sostenute dal Comune, nonostante ce ne siano a bizzeffe".