"Marciapiedi e asfalto: lavori urgenti in via Speri"

Con il conto alla rovescia per i lavori di riqualificazione del Varco, i residenti nei condomini Edilnova e Royal Residence chiedono al sindaco di non fare le cose a metà. Vivono nei palazzi affacciati su via Tito Speri e via Santorre di Santarosa e hanno scritto al sindaco per sollevare problematiche sospese, già in passato denunciate al Comune e rimaste inascoltate. E sì che nella zona gravitano ristoranti, locali di intrattenimento, uffici e spazi pubblici per oltre 180 unità immobiliari. Al sindaco ribadiscono che "già sono state inviate segnalazioni riguardanti diverse criticità: dalla sicurezza della zona ai disagi derivanti dalle attività sul lungomare, come il volume eccessivo della musica, fino al decoro urbano e alla pulizia, in particolare per quanto concerne via Speri, i marciapiedi e tutte le aree a sud dei fabbricati sopra citati". Hanno pazientato in attesa dell’apertura del cantiere del Varco con la promessa che, contestualmente, si sarebbe provveduto al rifacimento completo di via Speri, includendo l’asfaltatura, il rifacimento della segnaletica, la delimitazione dei posti auto, l’introduzione del divieto di sosta settimanale alternato su entrambi i lati per consentire il passaggio dei mezzi di pulizia, la sistemazione o l’eliminazione dei muretti-giardino e la riqualificazione dei marciapiedi pubblici. "È evidente – osservano i residenti – come questo intervento porterà finalmente decoro, pulizia e dignità a una zona trascurata da troppo tempo", quindi la richiesta "di prevedere, con i lavori al Varco, anche tutte le opere per via Tito Speri, un intervento che trascende gli interessi privati dei singoli condomini e riguarda l’intero tessuto urbano, sociale ed economico della città".

Lorena Cellini