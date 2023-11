Marciapiedi, parte la sistemazione

Lavori in corso sui marciapiedi di Monte San Giusto. Partiranno lunedì, infatti, gli interventi di riqualificazione e di allargamento del marciapiede esistente in via Madonna di Loreto, per un importo complessivo di 200mila euro. Questa settimana, invece, sono ripartiti quelli in via Purità, dove è stato realizzato un nuovo tratto di marciapiede, oltre a riqualificare quello esistente. Adesso l’impresa si sta concentrando sulla realizzazione del marciapiede sull’altro lato della strada e la fine dei lavori (il cui costo complessivo è di 150mila euro) è prevista per il 15 dicembre. "Sono contento di comunicare questi progetti, perché sono impegni che avevamo preso con i cittadini e che stiamo portando a termine – spiega il sindaco Andrea Gentili (foto) –. L’amministrazione continuerà il suo lavoro fino all’ultimo giorno del suo mandato non solo per realizzare nuovi marciapiedi e migliorare quelli esistenti, ma soprattutto per rendere più sicuro e bello il nostro paese".