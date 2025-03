Marciapiedi sulla Statale. Lavori sospesi per lo scarico dell’acqua

"I lavori di rifacimento dei marciapiedi sulla Statale 16 a Porto Potenza, lato ovest, sono stati temporaneamente sospesi poiché si è reso necessario definire un nuovo scarico delle acque meteoriche". A darne notizia è stata l’amministrazione comunale di Potenza Picena, guidata dal sindaco Noemi Tartabini. "Il progetto originario è stato sottoposto in conferenza di servizi ad Astea e riportava uno scarico che, in seguito a rilievi più approfonditi svolti proprio con la stessa Astea, accoglieva acque miste non sovraccaricabili – spiega la giunta –. Dunque si è dovuto procedere con una modifica che prevede l’attraversamento della Statale 16 con uscita dall’istituto Santo Stefano. Sono stati richiesti i necessari pareri ad Anas. Una volta ottenuto il nulla osta da Anas, si procederà con l’approvazione della modifica al progetto e con la conseguente ripresa dei lavori che, per questioni logistiche, non avverrà prima del passaggio della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico. La conclusione del cantiere entro l’estate".