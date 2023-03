Marciapiedi trappola, insidie in corso Umberto all’angolo con via Trento

Marciapiedi trappola, in città si continua a cadere e c’è un punto particolare in corso Umberto I in cui qualcuno inciampa. Si trova all’angolo con via Trento, sul lato sud dello scivolo realizzato per l’adeguamento alle norme anti barriere architettoniche ma che, non si capisce con quale criterio, non è uguale a quello del lato nord. Presenta infatti un piccolo gradino, pochissimi centimetri, eppure sufficienti a rappresentare una pericolosa insidia. E si che la gente ci inciampa, cade e finisce all’ospedale con lesioni, a volte fastidiose, quindi denuncia il Comune per ottenere il risarcimento danni. Una situazione che anno fa è capitata a B. R., che infatti si è rivolta a un legale. E nonostante il tempo trascorso, e la segnalazione del problema affinché il servizio comunale dei lavori pubblici provvedesse a rimediare, quel gradino è sempre lì e continua a essere causa di cadute. Ne sanno qualcosa i commercianti che, di volta in volta, soccorrono chi ruzzola a terra. Fino poco tempo fa ad evitare i capitomboli c’era un vaso del negozio aperto proprio sull’angolo che però ha chiuso, portato via tutto e quindi anche il vaso, e così il gradino è tornano a fare danni. E, magari, a generare futuri contenziosi legali, come già successo con altre situazioni. Nel 2022 sono state una ventina le persone che hanno portato il Comune in tribunale perché vittime di cadute causate da strade o da marciapiedi dissestasti o non a norma con le leggi. La somma dei risarcimenti richiesti da chi è finito al pronto soccorso con lesioni ammonta a 415.000 euro, somme che però in sede dibattimentale vengono confutate dagli avvocati di Palazzo Sforza perché l’ente si costituisce sempre in giudizio rigettando la responsabilità delle cadute.

l. c.