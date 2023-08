"Marciapiedi troppo alti a Civitanova, in via Bragadin".

"Marciapiedi troppo alti in via Bragadin". A dirlo é l’ex consigliere comunale Mirella Franco che allega una foto dei passaggi pedonali appena rifatti in via Bragadin, nel quartiere di Fontespina. In alcuni casi, l’altezza rispetto alla carreggiata dei nuovi marciapiedi é pari alla dimensione di un piede adulto, quasi fino al polpaccio. Da qui, la denuncia della Franco: "Sembra siano stati ultimati i nuovi marciapiedi e, dato lo stato in cui versavano i precedenti, direi che era ora. Tuttavia ho una domanda da fare: è normale che i marciapiedi, peraltro strettini, siano in molti tratti così alti? Con un passeggino o una sedia a rotelle, che una ruota finisca fuori dal bordo è un attimo e non oso pensare alle conseguenze".