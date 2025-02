Marco Buccetti presenta il "Beviario solenne", lettura e divertimento

Un’idea brillante, un gioco di parole e un inaspettato rinascimento della comicità. Il nuovo libro di Marco Buccetti, "Beviario solenne", porta con sé un mix di ironia fiabesca e un’innovativa visione dell’umorismo, con uno sguardo che si immerge nell’atmosfera medievale, dove tutto sembra essere stato rivisitato e distillato in una nuova forma di comicità.

La premessa del "Beviario solenne" è semplice quanto affascinante: un breviario, ovvero un testo liturgico, che attraverso una semplice goccia cancella la R e si trasforma in un "beviario", una sorta di manuale non per la preghiera, ma per il piacere della lettura e del divertimento. Un concetto che rovescia il sacro in profano, giocando con la lingua, la religione e la cultura medievale in modo inaspettato e divertente.

La presentazione del libro avverrà domani, nella la libreria Caffè Paspartout di Recanati, allee 18.30. Questo appuntamento segnerà il debutto di una novità editoriale che promette di far parlare di sé, un’opera destinata a far breccia nei lettori più curiosi e appassionati del nuovo umorismo che sfida ogni categoria tradizionale.

Dopo la presentazione a Recanati, il "Beviario solenne" sarà anche protagonista della Fiera del libro di Firenze, che si terrà il 28 febbraio, 1 e 2 marzo 2025. Un’opportunità imperdibile per scoprire una nuova e brillante voce nella narrativa.