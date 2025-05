Marco D’Agostin all’Annibal Caro

Civitanova è casa degli artisti grazie ad Amat con il progetto "Ram Residenze artistiche marchigiane", realizzato con il contributo di Regione, Comune e AziendaTeatri. In queste settimane Marco D’Agostin è al teatro Annibal Caro per ultimare il suo "Asteroide" che debutta i primi di giugno al prestigioso Piccolo di Milano per poi tornare al pubblico marchigiano il 12 luglio a Civitanova Danza. Nel nuovo spettacolo del divulgatore/performer D’Agostin, la figura di un misterioso paleontologo si presenta al pubblico per discorrere di ossa, estinzioni e materiale cosmico. "Appare subito chiaro che qualcosa non torna: le sue frasi si lasciano scappare dettagli sentimentali, la postura di un arto assume una bizzarra posa coreografica, la pronuncia delle parole assomiglia sempre di più a un canto – spiegano i promotori –. Una minaccia incombe sul corpo del divulgatore". Info 071.2072439, www.amatmarche.net.