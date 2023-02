Marco Fiermonte in finale nel concorso "D’Altro Canto"

Prestigiosa vetrina nazionale per il giovane cantautore portorecanatese Marco Fiermonte (nella foto), 21 anni, che questo pomeriggio si esibirà, alle 18, nel palco del Palafiori di Sanremo. Lui è infatti uno dei sei finalisti nella prime edizione del concorso "D’Altro Canto-Music Contest", rivolto ai cantanti dai 18 ai 35 anni e organizzato da Casa Sanremo, in occasione della settimana in cui si svolge il più celebre Festival della canzone italiana, in Liguria. Oltre ad avere la musica nel sangue, fa lo studente e frequenta la facoltà di scienze motorie all’Università di Urbino. Ha iniziato a cantare e suonare la chitarra a nemmeno otto anni nell’oratorio salesiano e nel 2019 ha vinto il premio della critica al Summer Festival di Porto Recanati, partecipando anche al casting del programma televisivo "Amici". Inoltre, il 14 aprile ha pubblicato in tutte le piattaforme online il suo primo singolo, "10k Stelle". "Si tratta di un concorso dedicato a Lucio Dalla, tant’è che tutti i partecipanti interpreteranno una sua cover – spiega Fiermonte, riferendosi all’esibizione di oggi –. Nel mio caso, canterò la canzone ‘Il parco della luna’. Sono stato selezionato tra i sei finalisti ammessi all’esibizione davanti al pubblico, dopo la selezione di novembre che è stata fatta su 173 concorrenti, provenienti da tutta Italia. La mia esibizione potrà essere vista in diretta, nella pagina Facebook di ‘Acid Classic’. Non solo, la cover che ho inciso rientra tra i dieci brani selezionati e inseriti nell’album pubblicato dagli organizzatori di ‘D’Altro Canto-Music Contest’, che è già in disponibile su Spotify. L’emozione è davvero tanta per questo palcoscenico". E proprio alla fine dell’esibizione, Fiermonte presenterà il suo secondo singolo della carriera, dal titolo "Attimo".