Marco Polo e il Beato Tommaso. Il legame tra la città e la Cina

Successo a Tolentino per gli appuntamenti su Marco Polo e i francescani in Oriente, che hanno ottenuto anche la benedizione del Santo Padre.

Due giorni di convegni e incontri su temi storici, culturali ed economici, per leggere anche la situazione internazionale odierna. Soddisfatto il comitato per le celebrazioni in memoria del Beato Tommaso da Tolentino, in collaborazione con la Biblioteca storico-francescana e picena "San Giacomo della Marca" dei Frati minori delle Marche. Il tutto, con una speciale benedizione: quella di Papa Francesco, arrivata tramite una lettera indirizzata al vescovo di Macerata Nazzareno Marconi e scritta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Papa, oltre al videomessaggio del cardinal Giorgio Marengo, prefetto apostolico in Mongolia. Padre Lorenzo Turchi è stato coordinatore del comitato scientifico dell’evento "Appunti di viaggio". Il convegno di studi si è avvalso del partenariato scientifico della Pontificia Università Antonianum di Roma, della Università Ca’ Foscari di Venezia e dell’Università di Macerata. Presente anche la consigliera regionale Anna Menghi a cui, come a tutti i relatori, è stata donata dal Antonio Mercuri un’incisione raffigurante frate Tommaso da Tolentino, realizzata dall’artista Ferdinando Piras.