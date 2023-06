Marcolini: campo di viale Indipendenza ancora in pessime condizioni

"Nonostante le dichiarazioni di oltre un anno fa, il campo da calcio in viale Indipendenza è ancora in condizioni pessime. Cosa ha fatto finora l’amministrazione"? Il consigliere comunale del Pd, Alessandro Marcolini, riporta in Consiglio il tema della manutenzione delle strutture sportive, già sollevato con un ordine del giorno a marzo dell’anno scorso. "In quella seduta – ricorda il consigliere comunale nella interrogazione appena depositata – avevo sollecitato l’amministrazione affinché si attivasse per rendere fruibile il campetto e metterlo in sicurezza, visto lo stato di degrado. A quell’ordine del giorno era stato presentato un emendamento da parte della maggioranza, e il testo era stato modificato: si invita l’amministrazione “a proseguire la già intrapresa, meritoria opera di manutenzione degli impianti destinati ad attività sportivo-ludico-ricreativa, compreso quello di viale Indipendenza, al fine di migliorarne la fruibilità, compatibilmente con le risorse e secondo il programma redatto dall’amministrazione“". L’ordine del giorno in questa forma era stato approvato il 7 marzo 2022. "Ma dopo oltre un anno, sia il campetto di viale Indipendenza sia molti altri sono ancora in stato di abbandono o semi-abbandono, carenti di manutenzione oltre che pericolosi, ad esempio il campo da basket vicino all’Helvia Recina, il campetto di via Cioci e quello in via Mugnoz". L’esponente del Pd chiede interventi su questi impianti, "in primis per renderli fruibili e sicuri per l’utenza, poi per l’interesse di Macerata, Città europea dello sport 2022". Marcolini chiede dunque cosa sia stato fatto per la manutenzione di questi impianti, quali opere siano state eseguite e quali siano in programma.