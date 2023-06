Marcolini: Colleverde e la Pace sono ancora senza bancomat

Colleverde e la Pace senza bancomat, nonostante gli impegni presi dalla giunta: il tema torna in Consiglio comunale con una interrogazione presentata dal consigliere del Pd, Alessandro Marcolini, che chiede conto di cosa sia stato stato finora. L’esponente dell’opposizione, con altri consiglieri comunali, aveva già sollecitato l’amministrazione comunale a settembre e poi a febbraio dell’anno successivo, aveva depositato due interrogazioni per avere notizie sulla questione. Nel corso di queste discussioni, era emersa la necessità di avere uno sportello bancario anche nel quartiere Pace. Il 4 ottobre 2021, il sindaco Parcaroli aveva spiegato di essersi attivato già a maggio, contattato una serie di istituti di credito del territorio, e assicurando di aver dato piena disponibilità anche per mettere a disposizione spazi di proprietà comunale. Aveva inoltre parlato dell’interessamento di alcune banche, e di un dialogo che era stato già avviato per un bancomat a Colleverde; era stato anche fatto un sopralluogo dall’ufficio tecnico comunale con una banca per valutare la possibilità di aprire uno sportello. Inoltre, il sindaco aveva ribadito l’intenzione di dotare la città di questi servizi bancari, laddove non ci fossero. Marcolini aveva risollevato la questione a febbraio 2022. Ora l’esponente del Pd torna a chiedere all’amministrazione di "rendere noto al Consiglio comunale e alla cittadinanza a che punto sia l’iter per il bancomat a Santa Croce e Colleverde, e nel quartiere Pace, quali attività siano state espletate o iniziate, quali contatti siano stati presi con gli istituti bancari per poter installare tali bancomat, in quali tempi e dove".

Paola Pagnanelli