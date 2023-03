Marcolini: "Pedoni a rischio in via Bramante"

Più sicurezza in via Bramante, intervenendo sui marciapiedi e spostando le strisce pedonali che sono vicine al polo universitario. A sollecitare, con due interrogazioni, un intervento sulla strada che collega con Piediripa è il consigliere comunale del Pd Alessandro Marcolini, dopo aver raccolto numerose segnalazioni. Saranno discusse nelle prossime sedute consiliare, il 27 e il 28 marzo. La prima riguarda la manutenzione dei marciapiedi. "Quelli che collegano il polo Bertelli e le varie abitazioni al centro città presentano in molti punti uno stato di dissesto tale da non permettere ai pedoni di percorrerli in sicurezza – scrive il consigliere –. Non sono facilmente percorribili anche perché invasi da folta vegetazione in molte parti, fatto che costringe i pedoni a scendere nella carreggiata con il pericolo di essere investiti". Marcolini propone anche di spostare le strisce pedonali vicine alla rotatoria. Quella collocazione, spiega, "crea disagi e pericoli poiché gli automobilisti, appena terminata la rotatoria con visuale attenuata, si trovano spesso ad arrestarsi per l’attraversamento dei pedoni; questo può causare incidenti. Le strisce pedonali vanno spostate in modo da mettere in sicurezza pedoni e utenti".