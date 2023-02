Marconi: "Accogliamo con gioia questo legame di amicizia spirituale"

di Lucia Gentili

"Accogliamo con gioia questo legame di amicizia spirituale con l’arcivescovo Makrickas e speriamo che magari possa anche concretizzarsi in un incontro con Tolentino". Sono le parole del vescovo di Macerata Nazzareno Marconi dopo la nomina dell’arcivescovo titolare di Tolentino. Papa Francesco ha infatti nominato vescovo titolare di Tolentino monsignor Makrickas, lituano d’origine e commissario straordinario per la Basilica papale di Santa Maria Maggiore conferendogli il titolo personale di arcivescovo. Questo rientra tra gli effetti della nuova dicitura della diocesi di Macerata (che ora si chiama semplicemente così e non più come prima diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia). Allo stesso tempo, considerando la loro antichità, le diocesi di Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia sono diventate sedi titolari per nuovi vescovi, come accaduto appunto per Makrickas (il vescovo Marconi resta la guida spirituale e concreta di tutta la diocesi). Si tratta della prima nomina dopo il cambio del nome della diocesi. Un modo anche per conservare "il ricordo bello del nostro passato di fede". È un titolo onorifico, sia per questo arcivescovo che riceve un titolo storicamente prestigioso sia per Tolentino, che viene legata in amicizia ad un importante arcivescovo della Chiesa. Questo ad esempio già avviene da anni con Urbisaglia e l’arcivescovo Georg Gänswein, ex segretario di Benedetto XVI. Monsignor Makrikas è nato a Biržai (Lituania) e ha 51 anni. Ordinato presbitero il 20 luglio 1996 per la diocesi di Panevežys, conosce il francese, l’inglese, l’italiano, il russo e lo spagnolo. Dal 15 dicembre 2021 è commissario straordinario per la Basilica papale di Santa Maria Maggiore.