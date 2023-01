Marconi concelebra con Bergoglio

Il vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi, concelebrerà con Papa Francesco durante i funerali del Papa emerito Benedetto XVI. La cerimonia solenne si terrà domani alle 9.30 in piazza San Pietro, dove le autorità prevedono l’arrivo di almeno 60mila fedeli. Con il vescovo Marconi, che è anche presidente della Conferenza episcopale italiana delle Marche, saranno presenti al funerale per la concelebrazione anche il vicario don Andrea Leonesi e una delegazione di sacerdoti della diocesi di Macerata. Da martedì la salma di Joseph Ratzinger è stata traslata dal monastero Mater Ecclesiae alla basilica di San Pietro ed esposta ai fedeli. In visita a Roma sono arrivati preti e i seminaristi del seminario Redemptoris Mater di Macerata, ma anche tanti cittadini comuni, partiti dall’alba dalla provincia per offrire al Papa emerito le loro preghiere. In tanti si sono messi in fila in piazza San Pietro per rendere l’ultimo saluto al Benedetto XVI all’interno della Basilica.