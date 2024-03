Marconi e Caporalini contro la Ztl

"Se il centrodestra conquisterà il governo della città, la prima cosa a cui metterà mano sarà la Ztl". La civica Costituente Popolare e l’Udc di Recanati, che appoggiano la candidatura a sindaco di Emanuele Pepa, da tempo manifestano la loro antipatia per la "cervellotica quanto inutile", così la definiscono, Ztl che scatta soprattutto nel periodo estivo, da maggio sino ai primi giorni di settembre. "La zona a traffico limitato va completamente rivista – scrivono in una nota Simone Marconi e David Caporalini – limitandola allo stretto necessario e cancellando l’assurda articolazione orario che tanta confusione ha creato agli automobilisti recanatesi e agli ospiti: una sola fascia oraria, fra sabato e domenica, diversa fra periodo estivo e resto dell’anno. Questa linea è sostanzialmente condivisa dal candidato sindaco Emanuele Pepa e da tutto il centrodestra, ma ciò non toglie che la proposta dovrà essere condivisa con la popolazione e non solo quella dei residenti del centro storico, famiglie ed imprese, ma anche con il resto della città attraverso un dibattito serio che possa portare a conclusioni largamente condivise".

Si è soliti, inoltre, accostare la Ztl al servizio pubblico dei trasporti, quasi mai rispondenti alle esigenze dei cittadini, ad iniziare dalla modifica degli attuali tortuosi e lunghi percorsi creando due linee: una lungo la dorsale sud della città, un’altra lungo la dorsale nord. "Per i parcheggi va ripreso – aggiungono Marconi e Caporalini – il piano regolatore generale, che sposa la tesi dei parcheggi diffusi lungo tutto l’asse cittadino, visto anche che l’unico maxi parcheggio non è stato risolutivo e resta in parte inutilizzato. Crediamo necessario utilizzare tutte le piazze del centro storico e della periferia per iniziative sportive e musicali, ribadiamo tutte le piazze e i luoghi di aggregazione all’aperto. Sul piano culturale, va rilanciata la dimensione lirica legata a Beniamino Gigli, con rassegne e concorsi canori".