Marconi e il nuovo anno pastorale: "Chiese terremotate: 46 progetti. Elezioni, serve un voto consapevole"

"Per le elezioni regionali serve un voto consapevole. Non sta a noi dire per chi, la scelta è per ognuno di coscienza. Con un’astensione alta c’è il rischio che pochi decidano per tutti". Sono le parole, alla vigilia del voto, del vescovo Nazzareno Marconi, che ha incontrato la stampa in vista dell’apertura dell’anno pastorale, che si terrà domenica 5 ottobre alle 16 con la messa alla Domus San Giuliano.

Un primo segno di speranza che quest’anno ha dato, ha spiegato Marconi, è stato "l’elezione del nuovo papa Leone XIV in un tempo molto più breve di quello che ci si aspettava, ma anche il giubileo dei giovani e il sinodo della Chiesa universale e di quella italiana, con una forte presenza di laici. Le diocesi delle Marche in questo giubileo hanno lavorato assieme, con una mostra unificata e il pellegrinaggio di Maria, lungo la via Lauretana, con cui l’immagine della Madonna di Loreto giungerà a Roma accordando tutte le diocesi sul percorso. Abbiamo un clero giovane e un prete ogni mille abitanti, in altre zone sono molti meno".

Il vescovo evidenzia anche che "i consigli pastorali, coordinati da sacerdoti, hanno come segretari dei laici, che hanno in mano anche il lato economico e la catechesi". In tema ricostruzione, il vescovo spiega che "sono stati presentati per le chiese della diocesi 46 progetti esecutivi, tra i quali c’è quello della cattedrale di San Giuliano. Tredici cantieri sono stati già aperti. Nel centro storico a Macerata per la chiesa di San Liberato, in via dei Sibillini, l’istruttoria è bloccata perché il Comune chiede chiarimenti sulla proprietà. Tra i cantieri aperti ci sono la chiesa di San Francesco, San Catervo a Tolentino, il Sacro cuore e il santuario dell’Immacolata a Macerata. Il primo ottobre iniziano i lavori a Santa Maria delle Grazie a Tolentino; sempre a ottobre riaprirà la chiesa dell’Immacolata a Pollenza".

"Per la chiesa delle Vergini – specifica Gianluca Merlini, segretario generale della diocesi – la competenza è della sovrintendenza di Roma. La progettazione dovrebbe essere approvata. La diocesi è disponibile a farsene carico".

Il vescovo si è espresso anche sulle regionali. Per le elezioni di domani e dopodomani, Marconi ha asserito che "il voto è una questione di coscienza. Né io né i parroci dobbiamo dire da che parte votare, ma pensare bene è importante, un voto può fare la differenza. Se si cerca di scegliere bene la classe politica può essere migliorata". Richiamando l’articolo 48 della Costituzione, Marconi spiega che "votare è un dovere civico. In una democrazia si ha il diritto di astenersi, ma così facendo si lascia decidere ad altri, e l’astensione può essere interpretata come una protesta ma anche come un ‘mi va tutto bene, fate voi’. Il rischio è che pochi decidano per tutti. Più l’astensione alta, più è importante chi guarda ai suoi affari, mentre con un’astensione bassa si baderà al bene di tutti".