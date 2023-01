Marconi e le tensioni in giunta: "Tra amici non si litiga"

Si è dimesso il commissario comunale dell’Udc, Paolo Cotognini: al suo posto Marco Foglia, già consigliere comunale e amministratore dell’Apm. A darne notizia, il commissario provinciale Luca Marconi: "Ho ricevuto le dimissioni da commissario comunale di Macerata dell’amico Paolo Cotognini, lo ringrazio di cuore a nome di tutto il partito per l’opera infaticabile e preziosa che ha svolto nei ruoli apicali del partito per circa vent’anni, sempre animato da uno spirito di servizio disinteressato e generoso – dice di lui –. Al suo posto ho nominato l’amico Marco Foglia, al quale affidiamo la guida del partito in un momento oggettivamente delicato". Il mandato a Foglia "è chiaro – tiene a sottolineare Marconi –, pieno sostegno al sindaco Parcaroli e alla giunta di centrodestra che sta cominciando a tagliare risultati significativi in vari campi dell’amministrazione locale". Le parole chiave per l’Udc: "Lavoro umile, spirito di servizio e zero polemiche sia con le minoranze che a volte esagerano negli attacchi dimenticando che hanno governato per anni, e tanto meno all’interno della stessa maggioranza. Fra soci e amici si discute, non si litiga, ci si contrappone sui problemi veri della città per risolverli non si attacca l’amico di cordata in una logica di esasperati personalismi. La nostra cultura di cattolici popolari è tutta al positivo e rivolta ai cittadini, loro sono i proprietari della città noi semplici amministratori delegati a farlo in uno stile di rispetto delle regole democratiche e delle istituzioni". È animato da queste intenzioni che l’Udc "vuole confermarsi forza di governo ragionevole e propositiva, come sempre i nostri rappresentanti in giunta e in Consiglio, Marco Caldarelli e Antonella Fornaro, hanno dimostrato di sapere fare con intelligenza e buona volontà", chiude Marconi.